Come racconta Sky Sport, in questo momento la Juve sta spingendo ulteriormente per arrivare a, che questa sera ha "salutato" la curva dell'Eintracht, in attesa di avere nuove notizie sul suo fututo, sempre più tinto di bianconero. Ecco, la società bianconera con l'intermediazione di Alessandro Lucci, agente del serbo, ha messo sul tavolo 7-8M€. L'offerta del West Ham invece ammonta a 15M€ più bonus, ma la volontà del giocatore ad oggi spinge verso la Juventus.