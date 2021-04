Seve prudenza. Così ha parlato Fabio Paratici del rinnovo di Paulo Dybala, spiegando che serve cautela dopo la crisi scoppiata dal Covid. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus non potrà più intavolare la trattativa sulle cifre proposte in passato, ovvero 10 milioni di euro d’ingaggio annuali. Nonostante il dirigente bianconero abbia affermato che i contatti con l’entourage dell’argentino siano settimanali, i discorsi sembrano essersi arenati da tempo. Anche per questo Dybala – si legge – starebbe prendendo in considerazione l’opzione di andare via a zero nel 2022, cosa che il club cercherà di scongiurare.