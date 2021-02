Come racconta Gazzetta, la sfida con il Crotone è una grande occasione per Dejan Kulusevski. "Un po' raffreddato", stando al racconto di Andrea Pirlo, che ha poi subito aggiunto: "Ma sta meglio". Come riferito dal tecnico, Dejan era deluso dalla sua prestazione di Oporto: ha faticato a trovare la posizione in campo e anche fisicamente non è stato brillantissimo. Pertanto, toccherà a lui cominciare a carburare, e dovrà farlo sin da subito: vicino a Ronaldo senza escludere, per parte della partita, qualche soluzione inedita, con un attaccante in campo. Dopo ore di video, novanta minuti per ribadire chi è: sarà 'solo' il Crotone, ma dovrà essere il vero Kulu.