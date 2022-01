Obiettivo: cedere Aaron Ramsey. Come racconta Tuttosport, infatti, la priorità della Juventus resta quella di salutare Ramsey , al momento fermo causa Covid e da mesi ai margini del progetto di Allegri. Il gallese però continua a declinare le offerte. Prima il 'no' al Burnley, poi alcuni club spagnolo. L'obiettivo dell'ex Arsenal? Tornare in Premier League, però è convinto di riuscirsi ad accasare in un club di medio-alto livello (il Burnley è ultimo in classifica).