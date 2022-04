La Juventus voleva arrivare al difensore del Milan Alessio Romagnoli che è in scadenza di contratto in estate. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero però la Lazio è in agguato sul giocatore, ma non solo: il primo desiderio di Romagnoli sarebbe quello di trasferirsi in biancoceleste. Lotito ora cerca anche uno sconto sui 3,2 milioni più bonus, richiesti dal difensore sull’ingaggio.