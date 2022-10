Dai e dai. S'insiste, per. Il centrocampista serbo resta l'obiettivo numero uno dei bianconeri. La sensazione è che, proprio per quest'insistenza, alla fine qualcosa si possa sbloccare. O comunque ottenere. La Juve è pronta ad approfittare del braccio di ferro tra il giocatore e la Lazio sul rinnovo, cioè a inserirsi tra le crepe di un prolungamento che oggi sarebbe soltanto unilaterale. E cioè: lo vuole Lotito, non Sergej.Come racconta Gazzetta, l'agenteha già chiarito la posizione del calciatore: il contratto scade nel 2024 e non c'è intenzione di prolungarlo. Milinkovic ha provato a partire già nell'ultima finestra di mercato, ma il prezzo fatto dalla Lazio è stato troppo oneroso per tutti: 70 milioni per lasciarlo partite, numeri che la Juventus chiaramente non avrebbe potuto reggere. Eppure, si dovrà comunque passare dal patron biancoceleste per portarlo a Torino, sebbene con una situazione di forza minore. Sarà l'ultima finestra di mercato in cui potrà incassare dal cartellino di Milinkovic: Lotito ci penserà bene.