Rafaela Pimenta è l'agente di Paul Pogba ma non solo, gestisce anche Matthijs De Ligt. Infatti, nel corso del prossimo incontro che potrebbe essere decisivo per riportare il centrocampista francese a Torino si parlerà anche del rinnovo di contratto del difensore olandese. Per la Juventus l'obiettivo è blindare l'ex Ajax, anche se questo costerebbe abbassare la clausola rescissoria attualmente fissata a 150 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport però sul difensore olandese c'è il forte pressing di Liverpool, Barcellona e Chelsea.