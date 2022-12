Ieri sera è stata eliminata dalin Qatar la, proprio la nazionale di Dusan Vlahovic, FIlip Kostic e dell'obiettivo di mercato della Juventus Sergej. Il centrocampista della Lazio infatti è nel mirino della Vecchia Signora ormai da tempo ed ora per Massimilianosarebbe il rinforzo giusto per il centrocampo. Il giocatore ha il contratto in scadenza con lanel 2024. Il giocatore stando alle ultime indiscrezioni riferite dal Corriere dello Sport è finito anche nel mirino deltuttavia la Juventus avrebbe ancora una soluzione.Come riferisce Sky, il centrocampista serbo, potrebbe approdare alla. Se il giocatore non firmerà ilcontrattuale nei prossimi mesi infatti potrebbe essere ceduto in estate. Dipenderà molto dalla forza economica della Lazio nel trattenerlo. La società biancoceleste vorrebbe comunque inserire una clausola rescissoria nel contratto.comunque partirebbe da 100 milioni di euro per un'eventuale cessione, la Juventus ne è a conoscenza.