Come racconta La Gazzetta dello Sport, Allegri alla fine del derby d’Italia ha detto che la Juve deve puntare al prossimo scudetto "e la dichiarazione, per quanto scontata, rivela una chiara indicazione societaria". Se l’anno di Pirlo è stato dichiarato di transizione e l’addio di Ronaldo ha condizionato gli ultimi otto mesi, da agosto non ci saranno equivoci, scuse o chiavi di lettura. La Juventus deve tornare a vincere in Italia.