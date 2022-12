Mychajlo, talentuoso centrocampista classe 2001 delloche piace tanto (anche) alla, costerà decisamente caro. Lo ha fatto presente lo stesso Darijo, ex terzino e attuale direttore sportivo del club ucraino, che ha parlato di lui ai microfoni di Sky Sport: "È un grande talento, ha quattro anni di contratto ma non ci sono stati contatti con nessun club finora", il suo commento. "Se qualcuno lo vorrà dovrà pagare tanti tanti soldi. Lui è il nostro presente". I bianconeri (e non solo) sono avvisati...