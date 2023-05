E' sempre tempo di mercato. Per parlarne e per farne. Come racconta Tuttosport, la Juve resta fissa, con l'idea chiara su due giocatori dell'Atalanta, a poche ore dal match di campionato che può decidere comunque un pezzo della prossima Champions League. Si tratta di due talenti: Giorgioe Joakim, per i quali le voci di un interessamento si sono susseguite sull'asse Bergamo-Torino.Scalvini è un progetto di fuoriclasse. Un difensore classe 2003 che in stagione ha giocato finora 27 partite su 33 in campionato (23 da titolare). Piace a tante big d'Europa e su tutte al Bayern Monaco (che proprio dalla Juve aveva preso De Ligt). Il prezzo, dato che a farlo è il mercato, sarà parecchio alto: forse troppo per le casse di oggi della Juventus.Per Tuttosport, per Maehle il discorso è un po' diverso, con Gasperini il danese ha fatto anche qualche panchina quando, a gennaio, il titolare a sinistra era il giovane Ruggeri. Ora le cose sono un po' cambiate, Maehle ha segnato un gol importante a Firenze e oggi toccherà quota 90 presenze in 2 campionati e mezzo con la maglia dei nerazzurri.