La Juventus ha messo gli occhi su Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista stando al report settimanale stilato da CIES è il primo italiano nella classifica dei migliori giocatori under 23. Occupa l'undicesima posizione con un valore stimato di 27,6 milioni di euro. Altri italiani in lista sono Kelvin Yeboah del Genoa con un costo di 16,2 milioni, mentre al 32° troviamo Samuele Ricci del Torino con 14 milioni di valore. In pole position c'è Josko Gvardiol del Lipsia con 96,2 milioni di euro, al secondo posto si trova Dominik Szoboszlai a 60,3 milioni. Sul gradino più basso del podio troviamo Pablo Gavi con un valore di 58,6 milioni.