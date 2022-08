L’ad Maurizio, prima della partita contro la, è stato piuttosto chiaro: Leandroè un obiettivo di mercato, ma l’intenzione della dirigenza bianconera, prima di tutto, è quella di sfoltire la rosa e combinare così risultato sportivo ed economico. In particolar modo, è il settore di centrocampo a risultare particolarmente affollato.Di fatto, la stagione dicon la Juventus non è mai cominciata. Al brasiliano è stato comunicato a inizio estate di essere fuori dal progetto sportivo di Massimiliano Allegri e, da allora, il suo procuratore lavora per trovargli una sistemazione. Come riporta Tuttosport, tramontata la pista Valencia, rimangono due possibilità:, con i lusitani preferiti dall’ex Barcellona per il fattore Champions League. Partiranno anche i giovani: è molto probabile che il trasferimento dialsi realizzerà nell’ultimo giorno utile, dopo che la Juventus avrà giocato contro lo Spezia;, invece, potrebbe tornare a vestire presto la maglia della. Infine, attenzione alla situazione: “avrebbe chiesto informazioni il Monaco. Non è da escludere una cessione last minute, ma dipenderà dall’offerta”.