Come racconta Tuttosport, il complicato settembre juventino di Dusansi chiuderà oggi con un’altra complicazione: un surplus di responsabilità sulle spalle, dal momento che l’assenza per squalifica di Arkadiusz Milik farà ricadere solo su di lui il peso del ruolo di finalizzatore principe della squadra bianconera. Per giunta in una partita, quella in casa del Monza, in cui la Juventus a segnare è obbligata: per tornare alla vittoria dopo quattro sfide (pareggi con Fiorentina e Salernitana, sconfitte con Paris Saint-Germain e Benfica) e non perdere terreno dalla testa della classifica. O magari recuperarlo.