Nel mirino della Juve c'è un'altra punta, perché a prescindere da ogni discorso, legato a Dybala, Cristiano o anche alla 'conferma' di Alvaro Morata, l'obiettivo di Cherubini sarà quello di rinfoltire il reparto offensivo. Tentativo già effettuato nello scorso gennaio, ma senza trovare le giuste condizioni per andare a fondo.



I NOMI - Secondo quanto riportato da Tuttosport, in prima fila oggi c'è Milik, anche in virtù degli ottimi rapporti tra la Juventus e il Marsiglia. Occhio poi a Kaio Jorge, talento del Santos che piace (ci sono anche Napoli e Leverkusen) e ha il contratto in scadenza a dicembre. Unico problema: è extracomunitario. Se dovesse salutare Ronaldo, il primo nome sarebbe Icardi. Vlahovic piace, ma la Fiorentina vuole blindarlo. Infine, Malen e Kean, con il Psg che per quest'ultimo prova a confermare il prestito.