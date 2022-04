6









La Juventus vuole raggiungere la finale di Coppa Italia a tutti i costi. Vincere la competizione è uno dei principali obiettivi stagionali dopo che Scudetto e Champions League sono sfumati, oltre che Supercoppa Italiana. Massimiliano Allegri ha più volte dichiarato di voler raggiungere la finale e di volerla vincere, per regalare una nota positiva a questa stagione. La Juventus contro la Fiorentina è forte dalla vittoria per uno a zero al Franchi di Firenze.



LE COMBINAZIONI - Il raggiungimento della finale però non è così scontato. In questa edizione della Coppa Italia però vale ancora la regola del gol in trasferta, di conseguenza la Juventus parte leggermente favorita. Il pass per la finale diretto si conquisterebbe con una vittoria o con un pareggio, con qualsiasi punteggio. Nel caso in cui la Fiorentina al triplice fischio fosse in vantaggio per 1-0 allora si andrebbe ai tempi supplementari. Per risultati come 1-2 o con due o più reti di scarto, come ad esempio 0-2 o 2-4 sarebbe la squadra toscana a passare direttamente il turno. Il passaggio del turno, seppur la Juventus parta leggermente favorita non è di certo scontato, anche se due risultati su tre sono in loro favore.