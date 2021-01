Come racconta Gazzetta, una zona chiave della Juventus è certamente la zona sinistra 'difensiva' della Juventus. Pirlo ha affrontato una minaccia simile a quella che si troverà domani con Hakimi: l'obiettivo sarà tenere basso il terzino nerazzurro, così come fatto da Chiesa con Theo Hernandez. Dunque, un copione molto simile a quanto già visto a San Siro, dove l'ex Fiorentina è stato mattatore assoluto. Chi l'ha affronterà? Molto probabilmente Frabotta. Che però ha il passo di Hakimi, che dovrà ricevere supporto dal suo diretto compagno. Elemento chiave sarà anche la riaggressione: la Juve non ha ancora trovato i tempi giusti.