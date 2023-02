Come racconta il Corriere dello Sport, nel derby o (forse) mai più. Leandroè all’ennesimo bivio della stagione: c’è il Torino all’orizzonte e l’argentino ha una chance grande così da cogliere per prendersi la Juve, come finora non è mai riuscito a fare. La squalifica di Locatelli, infatti, spalanca di nuovo le porte al campione del mondo che sarà per forza titolare in regìa domani sera. L’obiettivo è chiaro: convincere gli scettici e trasformare i fischi in applausi.