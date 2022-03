Ecco la riflessione di Aurelin Tchouameni, accostato in passato alla Juventus, sull'opportunità di trasferirsi in una big:



"Non credo che il Monaco sia un ostacolo per me a continuare a giocare in questa nazionale. Oggi ho avuto la possibilità di fare alcune convocazioni e sto molto bene al Monaco. Non devi necessariamente giocare al Real Madrid o al Manchester City per essere convocato. Lo vediamo con altri giocatori che sono in ottimi club, come al Monaco. Wissam Ben Yedder è a Monaco, è regolarmente convocato per la Francia. Il futuro non è una domanda che mi sono posto in questo momento.