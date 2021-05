L'allenatore dell'Atletico Madrid, neo campione di Spagna, Diego Simeone, avrebbe le idee chiare sui profili giusti per rinforzare ulteriormente la squadra. Idee che si mettono di traverso al lavoro degli uomini di mercato della Juventus. Il tecnico argentino, infatti, avrebbe chiesto al club uno sforzo di 35 milioni di euro per acquistare Rodrigo De Paul, da tempo inserito nella lista dei desideri di Paratici. A riportarlo è il media spagnolo specializzato in operazioni di mercato, todofichajes.com.