La Juventus nel corso dello scorso mercato di gennaio era stata vicina all'acquisto di Nahitan Nandez dal Cagliari. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna il centrocampista ha subito un infortunio il 19 gennaio e le sue condizioni preoccuperebbero il club sardo, infatti il centrocampista non potrà essere in campo nemmeno sabato sera alle 20.45 per la sfida contro la Juventus. Resta da capire se la Juventus in estate proverà ancora ad arrivare al giocatore o meno.