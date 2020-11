Tra i tanti calciatori finiti nel taccuino di Paratici, sempre attento sia in Italia che all'estero per scovare le migliori occasioni per rafforzare la rosa della Juventus, c'è anche Marcus Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian. L'attaccante francese, classe '97, sta dimostrando tutto il suo valore in Bundesliga, con la maglia del Borussia M​oenchengladbach. Le buone prestazioni, in Germania e nelle competizioni europee, messe in fila una dietro l'altra, gli sono valse la prima convocazione in Nazionale. Dulcis in Fundo, questa sera, nel match contro la Finlandia, Deschamps gli ha concesso il primo esordio con la maglia dei Blues