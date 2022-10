Come racconta Gazzetta, col sorriso più largo è quello di, che ieri è tornato a sentire profumo di Champions League partecipando alla rifinitura pre Maccabi, aperta alla stampa per i 15 minuti iniziali. "Sono molto contento per Federico — racconta il tecnico — è tornato ad allenarsi con noi dopo 9 mesi. Il prossimo step sarà, nel momento in cui lo considereremo pronto, organizzare un’amichevole in cui testarlo, così capiremo se è completamente recuperato". Si procede per gradi e senza fretta, con la speranza che Fede possa giocare almeno qualche spezzone prima della sosta di novembre.