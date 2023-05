Come racconta il Corriere dello Sport, per chiesa l'anno prossimo dovrà cambiare tutto, i bianconeri dovranno voltare pagina in campionato indipendentemente da cosa accadrà a livello internazionale,dovrà riprendere quelbruscamente interrotto con la rottura del crociato nel gennaio del 2022 quando ormai era pronto ad essere considerato un top player e veniva valutato più di 100 milioni.