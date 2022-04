Come racconta Gazzetta, il progetto di Allegri è a lungo raggio e il contratto (4 anni) lo dimostra. È tornato per aprire un nuovo ciclo e non è pentito, "mettendo in conto che per una stagione si può anche chiudere con zero tituli, per dirla alla Mourinho, purché si sia seminato bene per il futuro." Dice Allegri: "Ci mancano 10 punti per la Champions", vuol dire che 3 vittorie e un pari possono bastare per mettersi al sicuro. In realtà Allegri punta a un 6x3, ovvero vincerle tutte, per arrivare a quota 80 e fare più punti del predecessore, che si è fermato a 78.