La ricetta per tornare in vetta. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la Juve debba necessariamente guardare quota 91 punti. Ossia, il massimo possibile dal finale di campionato. "Dodici partite, un bottino di 36 punti, che aggiunti ai 55 attuali porterebbe la squadra di Pirlo a quota 91. A 91 punti si vince lo scudetto? Negli ultimi 9 anni la Juventus ne ha fatti di più solo in due occasioni (2017-18 con 95 e 2013-14 con 102), Sarri lo ha centrato con 83, Allegri in due occasioni ha festeggiato proprio a 91. Solo tre stagioni fa, anno del testa a testa col Napoli, una rivale pareggiò quella quota: gli azzurri chiusero proprio a 91. Insomma, a 91 punti di solito si vince", si legge sul giornale.