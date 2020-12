1









Se, da una parte, la Juventus sta cercando sul mercato di gennaio l'occasione per portare a casa un attaccante che possa servire a Pirlo per far rifiatare Morata; dall'altra, l'obiettivo della società bianconera è quella di sfoltire la rosa. Rimane caldo il tema Khedira, fuori rosa da inizio stagione e mai impiegato dall'allenatore, per lui sembrano sempre più vicine le sirene della Premier League. Inoltre, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbero due giovani che potrebbero lasciare la Continassa a gennaio: Frabotta e Portanova che verrebbero lasciati partire in prestito per maturare esperienza. Per loro, l'obiettivo è quello di mandarli in una società di Serie A.