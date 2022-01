28









Di lotta e di governo. In pochissime parole, questo è quello che Massimiliano Allegri vuole, per il suo centrocampo. Prima, però, bisogna ragionare sulle uscite. Primi, nella lista dei possibili partenti, i soliti Ramsey e Arthur, che potrebbero lasciare Torino già a gennaio. Nel caso che questo avvenisse, gli uomini di mercato della vecchia Signora sono pronti ad affondare il colpo per Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.



MERCATO – A delineare la situazione è calciomercato.com: “Denis Zakaria è uno dei profili che potrebbe mettere d'accordo tutti: classe '96 in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach e che ha già annunciato l'addio al club tedesco a fine stagione. Il prossimo anno può arrivare a parametro zero, ma l'idea della Juve è quella di provare ad affondare il colpo già a gennaio per anticipare la concorrenza di Bayern Monaco e Barcellona, che lo vorrebbero per il 2022/23. Non che ora non ci siano club interessati, però: Zakaria, da tempo nel database dei bianconeri, piace anche a Borussia Dortmund, Roma e alcuni club di Premier League”. Attenzione, però, anche all’ipotesi Nicolò Rovella. Cherubini avrebbe già avuto un contatto con il Genoa; non sarebbe da escludere, infatti, un suo arrivo anzitempo nel pianeta Juventus.