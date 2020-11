Un gol e un assist in Serie A e ben quattro in due partite di Champions League sono valsi ad Alvaro Morata il premio come MVP del mese di ottobre, assegnato da eFootball PES. L’impatto del centravanti spagnolo è stato devastante, che nella seconda avventura nel mondo Juventus si sta dimostrando un attaccante cambiato, più incisivo nella partita. Un attaccante a 360 gradi, che sta trascinando la Juventus a suon di gol.