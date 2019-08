Your browser does not support iframes.

Che Daniele Rugani non sia mai andato troppo a genio ai tifosi della Juve non è certo una novità. Ora le voci di una sua possibile cessione (alla Roma?) sono all’ordine del giorno, e stando a quanto si legge sui social network in molti sperano che alla fine l’affare si concretizzi. Il segnale della mancata convocazione del difensore per il match di oggi contro il Parma è stato, in questo senso, molto apprezzato: su Twitter e Instagram si è scatenata una certra euforia da parte dei sostenitori bianconeri che, va detto, appare piuttosto ingenerosa nei confronti del ragazzo, il quale ad oggi indossa ancora la maglia bianconera…