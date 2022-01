1









Alla fine Leonardo Bonucci ha scelto l'ironia per rispondere a tutti coloro che l'hanno attaccato dopo lo scontro a bordocampo con il segretario generale dell’Inter, Cristiano Mozzillo. I tifosi neroazzurri gli hanno dedicato due striscioni, sui social in tantissimi lo hanno ammonito se non insultato. Così, dopo essere stato inserito dalla Fifa nella top 11 del 2021, ha voluto rispondere scherzosamente a tutti.



ALLA FINE SONO ENTRATO - Bonucci, uno che peli sulla lingua non ne ha, dopo essere stato inserito nella Top 11 mondiale della Fifa ha pubblicato su Instagram la foto della formazione, in cui è al fianco - tra gli altri - di Donnarumma, Jorginho, Ronaldo, Lewandowski e Messi. Oltre alla foto, un messaggio pungente: "Alla fine sono entrato". Chiaro il riferimento a quanto accaduto nella finale di Supercoppa italiana contro l'Inter.