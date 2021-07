Sorriso stampato in bocca, ironia tagliente che, di certo, non ci si era dimenticati e: “C'è una linea gerarchica. Il capitano e il vice capitano vengono decisi in base agli anni di presenza. Chiellini è il più vecchio e poi c’è Dybala; Bonucci... eh Bonucci se n'è andato e lì ha perso. Si azzera. Quando uno decide una cosa, il capitano lo fa un altro. La fascia la compra se la vuole e Leo lo sa”.PASSATO CHE RITORNA - Inevitabilmente, mentre le parole uscivano dalla bocca del tecnico livornese, la mente di molti ha viaggiato indietro nel tempo, fino all’andata dell’ottavo di Champions League del 22 febbraio 2017 giocata da. Episodio che poi divenne cruciale nel futuro del difensore, che decise di trasferirsi al Milan. Da una parte,che, quest’anno, sarà il vice capitano. Dall’altra,, andando a ripescare dal recente passato un trasferimento e una gestione degli episodi, evidentemente, mal digeriti.. Certo è che le parole di Allegri, alla prima occasione ufficiale, devono aver raggiunto forte e chiaro Bonucci; a lui il compito di trasformarle in motivazioni e cancellare, sul campo, ogni strascico del passato.