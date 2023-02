Una decisione clamorosa, che gela lo Stadium e la panchina bianconera, increduli tutti. Nel finale di partita un evidente tocco di mano nell’area del Nantes nega un gol alla Juve. Poco male, penserà qualcuno, ci sarà un rigore. Tutto sembra andare in quella direzione quando il fischietto portoghese si dirige al Var. E invece no! Fallo in attacco e punizione per i francesi.