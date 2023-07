Come noto ormai da settimane, in casapraticamente nessuno è incedibile, nemmeno Wojciech, che potrebbe partire a fronte di un'offerta interessante. Qualora questo scenario si concretizzasse, però, i bianconeri non andrebbero a caccia di un sostituto sul mercato, ma opterebbero per la promozione di Mattia, che ha già dimostrato di poter offrire ottime garanzie convincendo Massimiliano Allegri; piuttosto, stando ai colleghi di Calciomercato.com, l'obiettivo diventerebbe un "numero 12", dunque un portiere di riserva.