Il caso plusvalenze infiamma ancora il dibattito intorno alla. La Procura di Torino continua a scorrere il calendario degli interrogatori, nell'attesa di ascoltare anche i due principali indagati: il presidentee il vicepresidente. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport dovrebbe toccare prima all'avvocato del club,Gli inquirenti hanno già ascoltato il dse l'ad, dopodiché è toccato a, head of football operation e in passato segretario del settore giovanile. Secondo il Corsport, però, non sarebbero emersi elementi particolarmente significativi per le indagini.Il prossimo a dover comparire davanti ai pm dovrebbe essere l'avvocato, sempre in qualità di persona informata sui fatti e non di indagato. Perché è importante? Dovrebbe essere lui ad aver parlato della "famosa carta che non dovrebbe esistere teoricamente" nell'intercettazione, riferita agli stipendi pregressi di- Dopodiché, la Procura dovrebbe iniziare a convocare gli indagati, partendo dagli ex dirigenti bianconeri. Ma c'è la possibilità che gli altri, ossia(responsabile dell'area finanziara),, possano non essere chiamati a comparire.