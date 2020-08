1









Come racconta l'edizione di Roma del Corriere della Sera, Alessandro Florenzi resta un nome in uscita per la squadra giallorossa. Tra i nomi fatti per il futuro dell'esterno, ovviamente anche quello della Juventus. Juventus che è in costante rapporto con i giallorossi, anche per definire l'operazione Dzeko (ma non solo). Chissà che le parti non possano accordarsi per un nuovo nome, magari uno tra Rugani e Romero, e portare così Alessandro a Torino, dove ritroverebbe un vecchio compagno di Nazionale come Andrea Pirlo. L'anno scorso insegna: in un mercato speso sempre più alla ricerca di una plusvalenza, Spinazzola e Luca Pellegrini aiutarono a sistemare i bilanci delle rispettive squadre.