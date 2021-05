Continua a 'stuzzicare' Hakan Calhanoglu in casa Juve. Specialmente a parametro zero. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il turco possa rappresentare un'ipotesi molto concreta e per certi versi sensata per i bianconeri, pronti ad accontentarlo dal punto di vista dell'ingaggio. Forti anche della possibilità di poterlo acquistare da svincolato.



"Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso, il Milan è speciale per me", le parole del centrocampista in questo momento al Milan. Ancora per un mese...