Un'inversione di tendenza preoccupante: è quella della difesa, che dopo un ottimo avvio, ha subito sette gol nelle ultime quattro partite. La sottolinea il Corriere dello Sport, ripercorrendo l'inizio di stagione in cui la solidità difensiva sembrava essere tornata un marchio di fabbrica della Juventus, con tanto di soddisfazione da parte di Allegri che - anche dopo partite non esattamente brillanti - sottolineava l'importanza di non aver preso gol.Poi, cosa è successo? Il filotto Fiorentina, Psg, Salernitana e Benfica è preoccupante. Anche perché, si legge sul pezzo a firma di Nicola Balice, i gol subiti in queste partite sono arrivati a difesa schierata. Così, quello che doveva essere un punto fermo (anzi "il" punto fermo), è di nuovo diventato un'incognita. Ma la Juve dovrà ritrovare la sua compattezza con gli stessi uomini con cui l'ha persa: soprattutto per mancanza di alternative, visto che dietro la linea composta da Danilo, Bonucci e Bremer (che si difenda a tre o a quattro), le alternative mancano oppure non vengono prese in considerazione: Rugani e Gatti, ad esempio, hanno giocato soltanto una partita a testa. E un aiuto dovrà arrivare anche dal centrocampo.