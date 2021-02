Come racconta La Gazzetta dello Sport, Pirlo sembra intenzionato a puntare su Kulusevski in coppia con Ronaldo per la sfida di stasera con il Porto. Morata sarebbe così pronto a subentrare, in un momento non certamente positivo per lo spagnolo, dati i suoi scarsi numeri in questo inizio di anno in cui, se la Juve ha praticamente preso il volo, di certo non l'ha fatto con il centravanti ex Atletico Madrid. Per quanto riguarda le altre scelte, per Gazzetta, in difesa non ci sono dubbi: Chiellini e De Ligt completeranno con Alex Sandro e Danilo la difesa. Le assenze di Cuadrado e Bonucci - si spera - potrebbero essere così assorbite.