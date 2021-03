Federico Bernardeschi è in piena evoluzione. Tanti ruoli provati, diverse idee e ora la nuova posizione, scelta da Andrea Pirlo. Ma non si tratta di un'idea recente, anzi: «Avevo incontrato Bernardeschi in vacanza quest’estate e gli avevo detto che lo vedevo come terzino sinistro», ha raccontato il tecnico dopo le prime settimane di Juve. Un cambio di ruolo che avrebbe potuto anche apparire non allettante per chi è sempre stato esterno offensivo o al massimo mezz'ala, ma ben accolto. E ora la Juve può goderne, lavori in corso.