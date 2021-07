Tra i grandi sogni della Juventus c'è anche, centrocampista classe 2002 del Rennes che piace anche ad altri top club internazionali tra i quali Real Madrid, Chelsea e Manchester United, che l'avrebbe individuato in caso di cessione di Paul Pogba sul quale c'è proprio la Juve. Camavinga ha il contratto in scadenza nel 2022, e da quello che fa sapere la stampa inglese la squadra in pole per il giocatore è proprio il Chelsea, con la Juve che difficilmente potrebbe competere con la disponibilità economica di questi club.