Il Corriere della Sera riporta questa mattina altredegli inquirenti sul caso. In una di queste il manager Stefanoprende "di mira" l'allora presidente Andrea, "colpevole" di aver lanciato la generazione di quarantenni: "Andrea ammette gli errori sì, a parole, ma poi nei fatti pochissimo... cioè non è che dice, su tre ne ho sbagliati tre". Il riferimento è al trio, un tema del quale si lamenta anche Maurizio: "Tutti i ragazzetti di cui Andrea è innamorato (i dipendenti, ndr.) non hanno mai mosso un dito in tutta la loro vita, questi hanno bisogno di essere mandati sul campo, se non li metti sul campo faranno sempre delle grandi belle cose da leggere, ma da realizzare un pochino più difficili".L'allora ad chiede quindi al direttore finanziario dell'epoca, Stefano, di fargli un report sui costi dell': "L’idea che mi sono fatto io è che quello lì è un carrozzone che abbiamo creato... te lo dico fuori dai denti, che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori". Pausa: "Di Fede (, ndr.) non mi fido per niente sull'Under 23, ha un approccio molto emozionale".E poi, una nota che farà felici i tifosi. I finanzieri, infatti, riassumono così una telefonata intercorsa il 6 settembre 2021 tra Andrea Agnelli e John: "Discutono su come far riavvicinare Alessandroalla società".