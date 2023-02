Nellesul casopubblicate oggi da Il Corriere della Sera, si scoprono anche alcuni sfoghi di Federicosugli stipendi dei giocatori. "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell'Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni... se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo", le sue parole al manager StefanoErano i tempi dell'all-in per l'Europa: "un giorno mi ha detto: "Sai sto bene alla Juve, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions". Grazie al c., erano in 24... avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi". Da qui l'accusa al suo predecessore, Fabio: "Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90".E poi il contenuto shock di una telefonata con Andreadel 9 agosto 2021, così riassunto dalla: "Cherubini afferma che quello di Federiconon gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici".