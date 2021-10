La Juventus approccia la partita di martedì sera contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League in piena apprensione per la situazione degli infortunati e dei giocatori in dubbio. In particolare, nessuno dei 4 difensori centrali a disposizione di Max Allegri è sicuro di essere nelle migliori condizioni. Daniele Rugani continua ad avere forti problemi gastrointestinali, e sia Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini che Matthijs De Ligt sono da valutare. Una situazione che sicuramente non aiuta, in un momento già di crisi per la Juve. Allegri avrà un bel daffare.