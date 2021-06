L’Inter è alla ricerca del dopo Hakimi. È solo questione di ore per gli annunci di rito, il terzino marocchino si trasferirà al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro. Così, l’ad Beppe Marotta sta scandagliando il mercato per un nuovo interprete del ruolo e, stando a quanto riporta Sky Sport, il profilo individuato è quello di Hector Bellerin, in passato monitorato anche dalla Juventus. L’Arsenal, dal canto suo, valuta il cartellino dello spagnolo intorno ai 20 milioni di euro.