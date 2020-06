Le strade di mercato di Juventus e Inter sono più intrecciate che mai. Il club nerazzurro pensa ad un restyling per la fascia sinistra, e tra gli obiettivi ci sono due terzini del Chelsea, Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Sull’esterno azzurro c’è da tempo il pressing del club bianconero, ma il prezzo resta alto: come riporta Calciomercato.com, i Blues chiedono 40 milioni di euro. Si prospetta dunque un altro derby d’Italia di mercato, oltre a quelli per Tonali, Chiesa, Castrovilli e Zaniolo. Una linea verde di giovani italiani, che può costituire il futuro di entrambe le società.