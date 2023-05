La vittoria dell'Inter in Coppa Italia può non aver fatto piacere a molti tifosi della Juve vista la rivalità con i nerazzurri ma eviterà per la società lo scenario peggiore. Con la sconfitta della Fiorentina infatti, il settimo posto darà l'accesso alla Conference LeagueQuasi impossibile Champions League, forse l'Europa League, sicuramente almeno la Conference.In questo modo, la Juve inizierà la prossima stagione senza nuove penalizzazioni. Il 15 giugno infatti, quando ci sarà l'udienza per il filone riguardante la manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette,partendo sempre da quel concetto di afflittività che escluderebbe i bianconeri dall'Europa.Non è però l'unico aspetto "positivo".e nel caso per quante stagioni. Se con il secondo filone (considerando che è sempre in piedi l'opzione patteggiamento), la vecchia signora riuscisse a "tenersi" la qualificazione europea, a quel punto,In caso contrario, c'era il grande rischio di non partecipare alle coppe europee per almeno due stagioni. Uno scenario che avrebbe un impatto devastante economicamente e sportivamente.