L’Inter preme per Emerson Palmieri e tanta il sorpasso sulla Juventus. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni l’ad nerazzurro Beppe Marotta incontrerà la dirigenza del Chelsea per provare a strappare un accordo per il terzino ex Roma, sperando presto in una fumata bianca. L’esterno mancino del Blues è da tempo nel radar del CFO bianconero Fabio Paratici, in costante ricerca di un rinforzo che possa dare fiato al sempre presente Alex Sandro. Inoltre, Sarri è un grande estimatore di Emerson Palmieri, con cui ha lavorato nell’anno trascorso a Londra, sponda Chelsea.