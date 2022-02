L'Inter intende rinforzare la difesa e da mesi si è portata avanti per Bremer. Oltre i dialoghi, perché da tempo i nerazzurri hanno tra le mani il si del calciatore brasiliano, che è stato chiaro anche con Cairo, accettando il rinnovo a patto che la prossima estate i granata non chiedano le stelle per il suo cartellino. L’interesse di tanti club inizia a materializzarsi, ma l'Inter si sente abbastanza tranquilla. Ausilio è stato il primo a parlare con Bremer, ricevendo in cambio una stretta di mano. Lo riporta calciomercato.com.