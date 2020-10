1









Mentre l’agente Jorge Antun e la Juventus sono ancora distanti sul rinnovo di contratto, si stagliano sullo sfondo alcuni rumors di mercato che vedono Paulo Dybala lontano dalla Torino bianconera in un prossimo futuro. Come riporta infatti il portale spagnolo Fichajes.net, ci sarebbe sempre l’Inter pronta a tuffarsi sul numero 10 della Juventus in caso di cessione di Lautaro Martinez (recentemente corteggiato dal Barcellona). L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta – si legge – non avrebbe mai nascosto l’estate scorsa il suo gradimento per l’argentino.